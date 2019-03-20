Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi

Sivas Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda düzenlenen eğitim programı Türban Tasarım Eğitmeni Serap Küçükcambaz tarafından verildi. Yapılan açılış konuşmasının ardından, Türban Tasarım Eğitmeni Serap Küçükcambaz, mankenler üzerinde türbanlı gelin ve nişan başını uygulamalarında ki yenilikleri uygulamalı olarak anlattı. Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.