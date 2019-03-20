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Bayan kuaförlere gelin başı eğitimi

Sivas Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı tarafından, bayan kuaförlerine yönelik verilen eğitimde, gelin ve nişan uygulamalarındaki yenilikler anlatıldı.


Sivas Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği salonunda düzenlenen eğitim programı Türban Tasarım Eğitmeni Serap Küçükcambaz tarafından verildi. Yapılan açılış konuşmasının ardından, Türban Tasarım Eğitmeni Serap Küçükcambaz, mankenler üzerinde türbanlı gelin ve nişan başını uygulamalarında ki yenilikleri uygulamalı olarak anlattı. Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

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