İhlas Haber Ajansı

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Bayrak tartışması kanlı bitti

Sivas’ta öğrenciler arasında çıkar bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sivas'ta öğrenciler arasında çıkar bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lisede çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı. Bir öğrenci, masaya dökülen suyu kitaptan koparttığı, üzerindeki Türk bayrağı bulunan sayfa ile silmek istemesi üzerine başlayan tartışmada M.A. (17) sınıf arkadaşları M.C.A.K.(16), Y.G.(16) ve M.Ç.'yi (17)yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.'nin(16), hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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