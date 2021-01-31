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Bayraklarla donatılan kardan adam, ilgi odağı oldu

Sivas’ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu.

Sivas'ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu.


Sivas'ta yoğun yağışın etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kar, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu. Kent merkezi Buhara caddesi üzerinde bulunan Polat apartmanında yaşayan vatandaşlar da karın keyfini kardan adam yaparak çıkarttı. Apartman sakinleri, 3 saatte cadde üzerine 2 metre boyunda kardan adam yaptı. Vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donattılar. Sivasspor atkısı da takılan kardan adam görünümüyle dikkat çekti. Vatandaşlar, ilgi odağı olan kardan adamla fotoğraf çekindi.


Kardan adamı 3 saatlik çalışmayla yaptıklarını belirten Neşat Gülmez, “İlimize geceden itibaren güzel bir şekilde kar yağmaya başladı. Uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Akşamdan güzelce kar eğlencemizi yaptık. Sabah kalktığımızda Cafer abimiz kardan adam yapmaya başlamıştı. Bizde ailelerimizle toplandık, aşağı indik ve bu kardan adamı yaptık. Yaklaşık 3 saat sürdü, 4 kişi yaptık. Çocuklarda yardım etti, herkesi saysak 15 kişi olur. Görenlerin ilgisini çekti, izleyen ve fotoğraf çekinen var. Kardan adamımızı Sivasspor ve Türk bayraklarımızla donattık” dedi.

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