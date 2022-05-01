İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayram arefesinde şehitler unutulmadı

Sivas’ta Ramazan Bayramı arefesinde il protokolü, Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Sivas'ta Ramazan Bayramı arefesinde il protokolü, Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.


Ramazan Bayramı arefesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü, şehit ailelerine de başsağlığı diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.