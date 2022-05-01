Bayram arefesinde şehitler unutulmadı

Sivas'ta Ramazan Bayramı arefesinde il protokolü, Yukarı Tekke mezarlığında bulunan şehitlikleri ziyaret etti.

Ramazan Bayramı arefesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü, şehit ailelerine de başsağlığı diledi.