Bayram Bektaş: "Maçın hakkı bu değildi"

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası,"Maçın hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Kırmızı kart oyun sistemimizi bozdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de karşılaşma sonrası teknik direktör Bayram Bektaş düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Bektaş, "Maçın hakkının bu olmadığını düşünüyorum. Sivas'ın kendi sahasında bize karşı ne yapacağını çok iyi çalışmışken hücumsal anlamda gücünü de biliyorduk. İlk yarı belkide şimdiye kadar en tutuk Sivasspor'u görebilirsiniz çünkü iyi kapattık. Beklerin hızlı çıkışını iyi kapattık. İlk yarı bir pozisyon vererek bizde pozisyona girerek ortada geçen bir maç vardı. Aslında o dakikaya kadar maçı istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci yarı maçı kazanmak için hamle yapacağımız dakikalarda maalesef attığımız kornerden kalemizde kontra atakla hem penaltı hem kırmızı kart bu bizim oyun anlamında sistemimizi bozdu. 1-0 iken hücumsal anlamda iki hamle yapacakken kalemizde ikinci golü gördük. Tamda istediğimiz gibi olmadı. Üzgünüz buraya gelen taraftarımız vardı. Onlara güzel bir galibiyet hediye etmek isterdik. Olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Belki kırmızı kart olmasa 1-0 iken maçı çevirebilirdik. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Güzel bir oyun oldu. Yapacak bir şey yok"dedi.

Karşılaşma sonrası taraftarların istifa çağrısı yapmasının sorulması üzerine Bektaş,"Şuanda uçağımız var. Uçağı kaçırmamak için takımla birlikte uçağa gidiyoruz. Bu şimdiki konu değil ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu.