Bayram öncesi gıda denetimleri devam ediyor

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte il genelinde gıda denetimlerini artırdı.

Sivas'ta kasap, tatlıcılar ve unlu mamul satışı yapan iş yerlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştiren Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak adına denetimlerine ara vermeksizin devam ediyor. Tüm bayramlarda olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de gerçekleştirilen denetimlerde, kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla denetimler geçekleşiyor.

“Gıda denetimleri bayram öncesinde de yoğun şekilde devam etmektedir”

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bayram öncesi denetimlerin yoğun şekilde arttığından bahsederek, “Bilindiği üzere, 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenirliliğine yönelik denetimler il bazında hazırlanan aylık denetim programları ile Bakanlığımızca ürün ve riskler bazında hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüketicimizin sağlığını korumak amacıyla yürütülen gıda denetimleri Kurban Bayramı öncesinde de yoğun şekilde devam etmektedir” dedi.

“Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir”

Yıldız, halk sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, “'Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir' ilkesiyle hareket ederek Kurban Bayramının sorunsuz bir şekilde geçirilmesi amaçlanmıştır. İlimizde Gıda Denetim ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekiminin hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve unlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek piyasaya arz edilmesi amacıyla denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısıyla halk sağlığının korunması amacıyla etlerin parçalanması ve kıyma çekimlerinin et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren gıda işletmeleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle pastane, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin denetimlerine hız verildi. Yapılan denetimlerin yanı sıra halkımıza da gıda satın alırken Tarım ve Orman Bakanlığından alınmış olan kayıt ve onay numaralarına dikkat etmelerini, kayıt ve onay numarası olmayan ürünleri satın almamaları, ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmelerini, işletmelerin satış koşullarına dikkat ederek alışveriş yapmalarını, açıkta yapılan ürünleri almamalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın olası gıda ve gıda hijyeni ile ilgili şikayetlerini kesintisiz hizmet sunan Alo Gıda 174 hattına bildirmelerini, ayrıca bayram süresince nöbetçi zehirlenme ekibimiz 24 saat hizmette olup vatandaşlarımızın şikayetlerini değerlendirilecek ve gıda denetimlerine devam edilecektir” diye konuştu.