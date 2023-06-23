Bayram öncesi ustasından uyarı: ‘Renkli kolonyalardan kaçının'

Sivas'ta 40 yılı aşkındır kolonya üretimi yapan Reşat Ateş bayram öncesi önemli uyarlarda bulunarak, doğal olmayan yöntemlerle renklendirilen kolonyaların zararlı olabileceğini söyledi.

Bayram öncesi kolonya satışları patladı. Vatandaşlar bayramda en güzel kokuyu misafirlerine ikram etmek için çarşının yolunu tuttu. Sivas'ta 40 yılı aşkındır kolonya üretimi yapan Reşat Ateş, kolonya alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Ateş, renkli, kutusuz ve firma bilgileri bulunmayan kolonyalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

“Bu kolonya kültürü bizim adetimiz”

Bayramlık kolonyasını almaya gelen Cemal İrem, bayramlarda kolonya ikramının adet olduğundan bahsederek, “Bütün bayramlarda aldığımız kolonyamızı kurbanlığımızı alamadan önce almaya geldik. Bu kolonya kültürü bizim adetimiz, senelerden beri bayramlarda kolonyamız, çikolatamız, şekerimiz, sarmamız olur. Şimdi kolonyamızı alamaya geldik bundan sonra da çikolatamızı, baklavamızı ve kurbanlığımızı alıp bayram yapacağız ”dedi

“Kolonyalardaki derece olayı sadece sertliği gösterir”

Kolonya satıcısı Reşat Ateş, kolonya alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsederek, “Bizim halkımız genelde kolonyayı bayramdan bayrama alıyor ama pandemiden sonra kolonyanın sürekli kullanılması gerektiğini gördük. Kolonya alırken öncelikle ambalajlı olmasına, dışarda ve açıkta satılmaması, yapan firmanın bilgilerinin üzerinde yazılı olmasına dikkat edilmesi lazım. Kolonyalardaki derece olayı sadece sertliği gösterir. 60-70-80 derece kolonyalar vardır, 70-80 derecedeki kolonyalar dezenfektede yeterli 60 derce olan kolonyada sadece koku amaçlı kullanılır” diye konuştu.

“Hiçbir kolonya renkli olmaz”

Ateş, vatandaşların şeffaf kolonya almaları konusunda uyararak, “Kolonya bayramların vazgeçilmez bir ürünü. Bayramda kolonya ve şeker olmazsa olmazı ama pandemiden sonra kolonyanın farklı kullanım alanlarını da gördük. Vatandaşlar genelde kolonyayı limon ve tütün olarak biliyor ama kolonyanın çok çeşitli kokulardan yapıldığı da halkımız yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz, belirli yerlerden belirli markalardan kolonyalarını almalarını ve kesinlikle renksiz olması. Renkli kolonya sadece göze hoş görünmesi için boyama yapılıyor. Hiçbir kolonya renkli olmaz, kolonyanın saf hali şeffaftır. Vatandaşlar son güne kaldıklarında istedikleri kokuyu, ürünü bulamayabiliyorlar. Biz 22 farklı kokuda dolum yapıyoruz. Bayramda baya sıkışma olduğu için biz önceden paketleme yapıp dolum ürünlerinde azaltma yaptık ve o sıkışmayı öneldik” ifadelerini kullandı.