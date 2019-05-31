Bayram pazarı yerinde değişiklik

Sivas Belediyesi tarafından yapılan değişiklik ile bayram pazarı Ulucami yanında bulunan eski Selçuk Ortaokulunun yerinde kurulacak. Açılacak olan bayram pazarının alanında ise Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Başkan Vekili Turan Topgül de yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Başkan Yardımcısı Olgun, “Bayram pazarı her yıl çarşı içerisinde kuruluyordu bu durum zaman zaman olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyordu. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için bu yıl bayram pazar yeri olarak Ulucami yanında bulunan eski Selçuk Ortaokulu yerinde kurulacak. Belediyemize bağlı ilgili müdürlüklerimiz de alanı pazar yerine uygun hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu vesile ile her bayram öncesi sıkıntı yaşayan esnaflarımızın mağduriyetleri de giderilmiş olacak” dedi.

Pazar yeri kalktıktan sonra alan bölge halkının otopark ihtiyacını karşılayacak bir konuma sahip olacak.