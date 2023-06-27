Bayram yolunda kaza 9 yaralı

Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın Hafik İlçesi Yarhisar köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada Erzincan istikametine gitmekte olan İ.A. yönetimindeki 27 BE 185 plakalı Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki 34 GBH 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GBH 619 plakalı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Bu araçta bulunan aynı aileden, aralarında çocuklarında bulunduğu ; Y.Y., O.F.Y., M.Y., D.Y. ve E.Y. yaralanırken diğer araçta bulunan aynı aileden ve aralarında çocuklarında bulunduğu sürücü İ.A. ile yolcular; A.İA., K.A., M.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.