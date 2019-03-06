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BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp esnafla buluştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, esnaf teşkilatı ile bir araya gelerek projelerini anlattı.


Esnafla buluşmasında 'Sivas İçin Yeniden' sloganıyla bir kez daha Sivas'ın hizmetine talip olduklarını belirten Belediye Başkan adayı Doğan Ürgüp, aday olduktan sonra ziyaretler yaparak esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.


Yeni bir ekip ve yeni projelerle yola çıktıklarını dile getiren Ürgüp, milletin belediye başkanı olacağını ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini, su indirimi sağlayacaklarını, Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için gayret göstereceklerini kaydetti.


Ürgüp, toplantının sonunda esnaf teşkilatı başkan ve yönetim kurulu üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Toplantıya BBP İl Başkanı Uğur Bulut, İlçe Başkanı Yakup Çoban, belediye meclis üyesi adayları katıldı.

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