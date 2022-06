BBP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan babalar günü mesajı

Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutlayan ve babalığın kutsal hükümlülüğünü hatırlatan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, aile kavramının değişmez iki temel direğinden birisi olan babalığın karşılıksız sevgi ve fedakarlığın bir simgesi olduğunu belirtti.

“Babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum”

Bulut açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir. Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü, güven ve huzur gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun temeli olan babalarımız sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun da en büyük güvencesidir. Sadece bu özel günde değil her zaman babalarımızın dualarını almalı, gönüllerini hoş tutmalıyız. Çünkü baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir. Her türlü fedakârlıkları ve varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, mutluluk ve güven kaynağımız olan babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü'nü en derin saygı ve selamlarımla kutluyorum” dedi.