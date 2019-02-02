İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BBP, Yıldızeli'nde seçim bürosu açtı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı.


31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarını sürdüren BBP, Yıldızeli ilçesinde seçim bürosu açtı. Seçim bürosunun açılışına Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Navruz, BBP İl Başkanı Uğur Bulut, BBP Yıldızeli Belediye adayı Bahattin Aydın ve partililer katıldı.


Açılışta Konuşan BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut,"Rahmetli Muhsin başkanımızın bırakmış olduğu o intibarın tersini yapacak hiçbir aday ile karşınıza çıkmayacağız. Muhsin başkanın 'Devletin malı yetimin malından farklı değildir' anlayışı sonuna kadar şiar bilinecektir" dedi.


BBP Yıldızeli Belediye Başkan adayı Bahattin Aydın ise,"Belediye Başkanı olarak göreve gelirsem her ay halk meclisi yaparak halkın sorunları çözüp önerilerini hayata geçirmeye çalışacağız ve bu ilçeyi hep birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.


Konuşmaların ardından duayla birlikte seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.