BBP'den Anneler Günü ve Bahara Merhaba programı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Teşkilatı, "Anneler Günü ve Bahara Merhaba" programı düzenledi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programa BBP İl Başkanı Ahmet Polat, Kadın Kolları Başkanı Selma Şahin, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Demetçiçek, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Cengiz Eken, Yüksek İstişare Kurul Üyesi Aytekin Kulmaç, Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çongar ve partililer katıldı.

Polat, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, “Bizleri dünyaya getiren, sarıp sarmalayan, şefkatiyle, sevgisiyle, merhametiyle bizleri büyüten ve yarınlara hazırlayan bütün annelerimizi saygı ve şükranlarımla selamlıyorum. Eğer anne ve babalarımıza itaat eder onlara saygılı davranır bakarsak cennetle müjdeleniyoruz aksini yaparsak da cehennemle. Peygamber efendimiz de 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır.' diyerek annelere en ulvi ve kutsal makamı vermiştir." diye konuştu.

Anneler Günü'nün evrensel bir gün olduğunu vurgulayan Şahin de "Bu anlamlı günde bir araya gelmekten, sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Anne bir ailenin temel taşıdır. Anne ilk öğreten ilk yol göstericidir. Baharın bütün renklerinin hepinize neşe olmasını hayatınızda bir nizam olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Aşıklar Derneği sanatçıları sıra geceleri türküleri seslendirdi.