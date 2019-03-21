BBP'li Ürgüp: "Adaletten sapmadan görev yapacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, "Biz hiçbir zaman adam ayırmadan, kimseyi kayırmadan sadece görevi ehline vererek adaletten sapmamak kaydıyla görev yapma düşüncesindeyiz" dedi.

BBP'den Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ürgüp, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Başoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette oy kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Ürgüp, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ürgüp, daha sonra TÜDEMSAŞ'ta çalışan personelleri de ziyaret ederek seçimde destek istedi. İşçilerle öğle yemeğinde de bir araya gelen Ürgüp, işçilerle bir süre sohbet etti. Buradan Kılavuz Mahallesi'ndeki belediye bünyesindeki Özbelsan şirketine geçen Ürgüp ilk olarak şirketin genel müdürü Şaban Kaya'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özbelsan bünyesinde çeşitli birimlerde çalışan işçilerle bir araya gelen Ürgüp seçimlerde destek istedi.

Daha önce belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediye bünyesinde çalışan herkesle aynı diyalog içerisinde bulunduğunu ifade eden Ürgüp, "Herkes Allah'ın takdir ettiği görevi yapar. Belediye başkanının özelliği sizlerin oylarıyla seçilmiş olmasıdır. Bu işe görevlendirilmiş olmasıdır. Bir dönem daha aday oldum. Tecrübe çok önemlidir. Şuanda bir mücadele içerisindeyiz. Ben bir dönem belediye başkanlığı yaptım. Dolayısıyla bir tecrübe söz konusu birimleri tanıyoruz, birimlerdeki yetkili arkadaşları tanıyoruz. Biz hiçbir zaman adam ayırmadan, kimseyi kayırmadan sadece görevli ehline vererek adaletten sapmamak kaydıyla görev yapma düşüncesindeyiz. Bu manada hepinizin desteğini talep ediyorum. Hangi partili olursanız olun. Bunun bir önemi yok. Belediye başkanlığı ve belediye meclisi için dua ve desteklerini bekliyorum. Belediye başkanı seçildiğim takdirde işçileri geriye götürmem daha ileriye götürürüm. Hem sosyal haklar hem ekonomik şartlar açısında daha iyisini yapacağız. Tecrübeyi tercih etmenizi bekliyorum" diye konuştu.