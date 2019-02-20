BBP'nin merakla beklenen aday listeleri açıklandı

Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban tarafından İl Seçim Kurulu'na teslim edilen listenin 2009 ve 2014 seçimlerine göre büyük oranda yenilendiği görüldü. 2009 yılında seçim çalışması sırasında içerisinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte şehit olan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, belediye başkan adayı Doğan Ürgüp'ün kontenjan listesinin ilk sırasında yer aldı.

Belediye meclis üyeliğindeki değişim oranı yüzde 90'a varırken, İl Genel Meclisi aday listesi ise tamamen yenilendi. Liste avukat, mühendis, mimar, mali müşavir, işadamı, eğitimci ve işçilerden oluşuyor. Liste şu isimlerde oluştu.

Kontenjan adaylar

Yasemin Güneş, Mustafa Balaban, Feridun Yurtsever, İbrahim Uzun

Belediye Meclis Üyesi aday listesi

Bahri Işık, Celal Uzman, Nedim Kangal, Yüksel Yiğit, Erhan Acar, Murat Çelik, Fehmi Taştan, Seyit Yalçın, Yılmaz Çetin, Bilal Veske, Ferhat Karakaya, Fahri Karaca, İbrahim Yıldız, Harun Bozdağ, Mustafa Hardal , Arif Moğulkoç, Murat Hazırbulan, Mesut Tombulca, Lokman Sur, Sedat Yağmur, M. Fatih Çay, Berkan Aslan, Turan Düzardıç, Cengizhan Eker, Ali Akpınar, Burcu Gül, Mesut Kılıç, Celal Kavaklı, Ahmet Karakuş ve Uğur Çakır

Sivas İl Genel Meclis aday listesi

Ömer Yeğin, Asaf Yaraş, Recep Eryılmaz, Selçuk Kervankıran, Recep Yılmaz, Kaya Toptaş, Veysel Atasoy ve Sadettin Koç