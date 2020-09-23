Beç tavukları kenelere geçit vermeyecek

Sivas'ta KKKA hastalığı ile mücadele kapsamında 150 adet Beç Tavuğu dağıtıldı.

Genellikle kene ısırığı sonucu oluşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakası bu yıl birçok ilde baş gösterdi. Hastalık nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı da önceki yıllara oranla oldukça arttı. Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri KKKA hastalığı ile mücadeleye devam ediyor. Mücadele kapsamında ilde tahsis edilen 150 adet Beç Tavuğunun dağıtımı gerçekleştirildi. Yozgat Üretim çiftliğinden alınan tavuklar vakaların yoğun olduğu bölgelerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince belirlenen 75 kişiye teslim edildi.