İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bedensel Engelli Sporcular Floor Curling'de yarıştı

Sivas’ta yoğun katılımla yapılan “Bedensel Engelliler Floor Curling İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi.

Sivas'ta yoğun katılımla yapılan “Bedensel Engelliler Floor Curling İl Birinciliği” müsabakaları sona erdi. Müsabaka sonunda dereceye girenlere madalya verildi.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler İl Temsilciliği organizesinde “Bedensel Engelliler Floor Curling İl Birinciliği” yapıldı.


Taha Akgül Spor Salonunda yapılan müsabakaya 110 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti.


Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalya verildi. Madalyaları Sivas Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik ve Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Yaşar Rende takdim etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.