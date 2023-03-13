‘BEKLE' filminin oyuncu seçmeleri başladı

Sivas'ta çekilecek olan “BEKLE” filmi için oyuncu seçimleri başladı

Türkiye'nin birçok yerinde gösterime girecek olan “BEKLE” filmi için çalışmalar başladı. Tamamı Sivas'ta çekilecek olan filmde kentte yaşayan genç ve yetenekli oyunculara şans verilecek. Pulur Mahallesi Ahi Emir Caddesi Basın Sitesinde gerçekleştirilen oyuncu seçmeleri genç yetenekler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapım Koordinatörü Fırat Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen oyuncu seçimlerde genç oyuncular kamera karşısına geçerek kendilerine verilen senaryoyu oynayıp hünerlerini sergiledi.

“21 Nisanda vizyonda olacak”

Filmin Yapım Koordinatörü Fırat Şahin, çekimlerin tamamlanmasının ardından filmin 21 Nisanda vizyonda olacağını söyleyerek, “Tamamının Sivas'ta geçeceği sinema filminin hazırlığına başladık. 2015'te çekmiş olduğumuz “Kafes” filminin devamı niteliğinde olan “Bekle” filmini çekeceğiz. Şimdi oyuncu seçimlerine devam ediyoruz. Kısmet olursa 21 Nisan'da vizyonda olacak. İşin en güzel tarafı da birçok oyuncuyu Sivas'ta ki tiyatro öğrencileri ve oyunculuk yapmış kişilerden seçmeye çabalıyoruz. Güzel ve izleyicisini heyecanlandıracak bir iş geliyor. Birçok özlemi içerisinde barındırdığını düşünüyoruz. Sivas halkıda bizimle geride kalan bütün sinemaseverleri 21 Nisan itibari ile vizyonda olacak Bekle filmine bekliyoruz” dedi.

“Herkesi heyecanlandırdığı gibi beni de heyecanlandırdı”

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, filmin konusunun kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Sivas'ta çekilecek bu filmden güzel şeyler bekliyoruz. Sivas için bir ilk olacak ve tamamı burada çekilecek. Sivas'ta ne kadar tiyatro öğrencisi varsa hepsini bekliyoruz. Çünkü sahnede daha çok Sivaslının olmasını istiyoruz. Belki bunun arkasından daha sonra çekilecek sinema filmleri içinde hazırlık olabilir. Bütün Sivaslıları bekliyoruz. Konusu çok güzel, herkesi heyecanlandırdığı gibi beni de heyecanlandırdı” diye konuştu.