Bel ve boyun fıtığına neştersiz çözüm

Dr. Cevdet Düger, radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Sivas Medicana Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Doktoru Prof. Dr. Cevdet Düger, uyguladıkları tedavinin ağrılar için kesin çözüm olduğunu belirterek, "Ağrılar için kesin çözüm oluyor. Örneğin bel fıtıklarında fıtığın kendisinde tedavi ediyoruz, bel ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz veya boyun ağrılarına sebep olan etkenleri ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde ağrılı hastaların kendisini tedavi ediyoruz. Tedavi yöntemlerimiz ilaç tedavisi ve girişimsel tedavi olarak ikiye ayırabiliriz. İlaç tedavisini daha çok ben girişimsel tedavilerin yanına yardımcı tedavi olarak kullanmaktayım yani daha çok tedavilerimiz nokta atış, girişimsel yöntemler iğne ile uygulanan yöntemler" şeklinde konuştu.

"Ağrı tedavisinde en çok kullanılan yöntem radyofrekans"

En çok kullandıkları yöntemlerden birinin radyofrekans yöntemi olduğunu kaydeden Düger, "En çok kullandığımız girişimsel yöntemlerden bir tanesi radyofrekans tedavisi. Çünkü bize başvuran hastaların çoğu bel ağrısı, bel fıtığı boyun ağrısı boyun fıtığı gibi hastalıklar olduğu için kullandığımız radyofrekans yöntemi de bu rahatsızlıkların tedavisinde en uygun yöntem. Bu nokta atış bir yöntem. Yaklaşık 1 saat veya yarım saat süren ve ameliyathanede uyguladığımız bir işlemin ardından hastayı 1 saatte gözleyip ardından taburcu ettiğimiz bir yöntem. Gayet kolay, hastanın konforunu artıran, işlem sonrasında hastayı rahatlatan bir yöntem. Hasta çok şiddetli ağrılarla kıvranırken bize gelip, daha sonra rahatlayarak buradan çıkmakta" ifadelerini kullandı.

"Kanser hastaları için de kullanılıyor"

Kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada radyofrekansın önemli bir rolü olduğunu ifade eden Düger, "Öncelikle kanser hastalarımızda medikal tedavi yani ilaç tedavisi uygulamaktayız. İlaç tedavisi olarak da basamak tedavisini uyguluyoruz. Onlarda düşük ağrı kesicilerden ilerleyen dönemlerde daha kuvvetli ağrıkesicilere kadar gidiyoruz. Yani morfin tarzı ağrı kesicilere kadar gittiğimiz olmakta. Bunlarda yine girişimsel yöntemleri de kombine etmekteyiz. Bu girişimsel yöntemler, örneğin epidural anestezi dediğimiz yöntemi kullanıyoruz. Kanser hastalarında epidural anesteziyle aylarca hastalarımızın ağrılarını rahatlatabildiğimiz olmakta" diye konuştu.