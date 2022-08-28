Belediye Başkanvekili Topgül, TSYD yönetimi ile bir araya geldi

Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül, hafta sonunda TSYD Sivas yönetimi ile bir araya geldi. TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ateş, Abdullah Yiğit, Göktürk Fırat ve Oğuzhan Sarzep ile TSYD Sivas üyesi Murat Polat'ın da hazır bulunduğu sabah kahvaltılı sohbet toplantısında, Belediye Başkanvekili Topgül, kendi elleriyle hazırladığı kahvaltı ile basınla buluştu. Siyasi kariyeri, belediye çalışmaları ve siyasetteki geleceği ile ilgili konuların ele alındığı sohbet toplantısında görüşlerini dile getiren Topgül, bir süre önce göreve gelen TSYD Sivas Şube Yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

“Hizmette söz konusu Sivas ise gerisi teferruattır”

Sivas ve Sivaslıya hizmette ekip çalışmasının çok önemli olduğunu dile getiren Topgül, uzun bir süreden beri siyasette yer aldığını, Sivas ve Sivaslıyı çok yakından tanıdığını belirterek,”Hizmette söz konusu Sivas ise gerisi teferruattır. Sivas'a hizmet ediyorum, etmeye de devam edeceğim. 2023 Sivas ve Sivaslı açısından çok önemli bir yıl olacak. Ben Sivas ve Sivaslının bir neferiyim “dedi