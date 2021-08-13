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Belediyeden afetzedelere yardım

Sivas Belediyesi sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz’de bulunan bölgelere ihtiyaç listesi doğrultusunda bir tır su gönderdi.

Sivas Belediyesi sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de bulunan bölgelere ihtiyaç listesi doğrultusunda bir tır su gönderdi.


Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinin boyutlar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Bölgelerde başlatılan arama kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ihtiyaç listesi oluşturuldu. Sivas Belediyesi de ihtiyaç listesi doğrultusunda hemen harekete geçerek bölgeye bir tır içme suyu gönderildi. Gece saatlerinde Sivas'tan yüklenen içme suyu yüklemenin ardından Batı Karadeniz'de bulunan afet bölgesine doğru yola çıktı.

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