Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü

İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.

Sivas Belediyesi tarafından korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen esnafa verilmesi planlanan bin 500 liralık nakdi desteklerin başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı. Nakit yardımları geçtiğimiz hafta Cuma günü itibarıyla esnafın banka hesaplarına yatırıldı. İkinci dönem nakit desteği toplamda 1 milyon 419 bin lirayı buldu. Kent merkezinde faaliyet gösteren esnaflara korona virüs sürecinde daha önce de bin lira destek sağlayan Sivas Belediyesi, yardım tutarını bu kez bin 500 liraya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile iş yerini kapatan esnaflara verilen destek için 12 Ocak'ta başlayan müracaatların ardından 946 esnafa bin 500 lira nakdi destek sağlandı. Esnafa yapılan yardımlardan; okul servisçileri, oyun salonları, çay ocakları, lokal ve çay bahçesi, kıraathane, kafe kafeterya, restoran, lokanta, pastane, okul kantini, internet kafe, nargile salonları, sinema salonları, halı saha ve düğün salonu işletmecileri faydalandı.

"Belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacağız"

Başkan Hilmi Bilgin, belediyenin kiracısı olan esnaftan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacaklarını belirterek “Belediye olarak bu zor süreçte esnafımıza, çalışanımıza, tüccarımıza ne yapabiliriz diye ekibimizle düşündük ve belli kararlar aldık. Genelge kapsamında işyeri kapanan esnafımıza bir defaya mahsus olmak bin lira nakdi destek sağlamıştık ancak uzayan pandemi süreci nedeniyle ikinci defa esnafımızın yanında olmak, onlara destek olabilmek için bin 500 lira nakdi destekte bulunduk. Bu arada 2021 yılında belediye kiracılarına yeni zam yapmama kararını aldık. Yine genelge kapsamında işyeri kapanan ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacağız. Belediyemiz kiracısı olup genelge kapsamına girmeyen esnafımızdan da Aralık, Ocak ve Şubat ayı kiralarını faizsiz olarak öteleyeceğiz. Biz yerel yönetimler olarak yasanın bize verdiği imkânlar dâhilinde, hatta imkânları da zorlayarak bu tip desteklere devam edeceğiz. Bu zor süreci birlikte göğüsleyeceğiz ve beraber atlatacağız. Zira devlet, millet için vardır. Esnaflarımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.