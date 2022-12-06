Belediyeden market denetimi

Sivas Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimlerine devam ediyor. Denetimler çerçevesinde kentteki marketler ve gıda satışı yapan çeşitli iş yerlerini inceleyen ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler düzenleyen Belediye ekipleri, market içinde dolaşarak raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı. Ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını da kontrol eden ekiplere ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık da eşlik etti.

“Belediyemiz denetimlerini sıklaştırarak devam ettirecek”

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Işık, “Marketlerde etiket fiyatlarımızı karşılaştırdık, herhangi bir olumsuzluk ve sorun yaşamadık. Ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerine devam ediyorlar. Ticaret İl Müdürlüğü ile fahiş fiyat denetimlerimiz, Tarım İl Müdürlüğü ile de yapmış olduğumuz hijyen denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Belediyemiz denetimlerini sıklaştırarak devam ettirecek” dedi.