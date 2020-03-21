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Berberler ve kuaförlerde son dakika yoğunluğu

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin ardından Sivas’ta hizmet veren kuaför ve berberler de son dakika yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin ardından Sivas'ta hizmet veren kuaför ve berberler de son dakika yoğunluğu yaşandı.


Korona virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu. Sivas'ta hizmet veren berber ve kuaförlerde ise son dakika yoğunluğu yaşadı. Saçlarını kestirmek isteyen ve bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, berberlere ve kuaförlere akın etti. İş yerleri sahipleri saatlerin 18.00'ı göstermesiyle iş yerlerini kapatarak evlerine gitti.


Kuaför Fatih Şaşmaz, bakanlığın verdiği karardan dolayı mutlu olduğunu belirterek kuaförlerinde virüsün taşınmasında taşıyıcı rol oynayabileceğini söyledi. Kuaför Hüseyin Karaca, saatlerin 18.00'ı göstermesiyle iş yerini kapatarak evlerine gideceklerini söyledi. Vatandaşlar ise alınan karardan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

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