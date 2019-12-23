İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Besicilerin umudu Kurban'a kaldı

Sivas’ta kesimden istediği geliri elde edemeyen besiciler, umudunu gelecek Kurban Bayramına bağladı.

Sivas'ta kesimden istediği geliri elde edemeyen besiciler, umudunu gelecek Kurban Bayramına bağladı.


Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Gürpınar köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Atilla Karataş, kesime verilen hayvanlardan para kazanamadıklarını belirtip umutlarının Kurban Bayramında olduğunu söyledi. Karataş, artan maliyetlerden yakınarak, “Büyükbaş hayvancılık ve damızlık buzağıcılık yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Yaz aylarında yaylaya gidiyor, kış aylarında ise hayvanları içeride besliyoruz. Hayvanlarımızı besleyip kesim yaptırdığımızda kazanç sağlayamıyoruz. Kurban Bayramı'nda daha çok kazanç elde ediyoruz. Kendimiz ekip biçtiğimiz halde, diğer maliyetlerin yüksekliğinden dolayı sıkıntı içerisindeyiz” dedi.


Besici desteklenmeli


Karataş, yerli hayvancılığın ayakta kalabilmesi için besicilerin desteklenmesi gerektiğini ifade edip, “Kurban Bayramında sattığımız maldan kar elde edebiliyoruz. Et Süt Kurumunun alım fiyatları düşük. Bu durum hayvancılık yapanların bellini büküyor. Herkesin umudu Kurban Bayramı. Yerli hayvancılığın devam edebilmesi için köklü tedbirler alınmalı. Çiftçi ve besicilik yapanlar korumalı. Maliyetler düşürülmeli.” Şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.