Besicilerin umudu Kurban'a kaldı

Sivas'ta kesimden istediği geliri elde edemeyen besiciler, umudunu gelecek Kurban Bayramına bağladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Gürpınar köyünde besicilik ve çiftçilik yapan Atilla Karataş, kesime verilen hayvanlardan para kazanamadıklarını belirtip umutlarının Kurban Bayramında olduğunu söyledi. Karataş, artan maliyetlerden yakınarak, “Büyükbaş hayvancılık ve damızlık buzağıcılık yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Yaz aylarında yaylaya gidiyor, kış aylarında ise hayvanları içeride besliyoruz. Hayvanlarımızı besleyip kesim yaptırdığımızda kazanç sağlayamıyoruz. Kurban Bayramı'nda daha çok kazanç elde ediyoruz. Kendimiz ekip biçtiğimiz halde, diğer maliyetlerin yüksekliğinden dolayı sıkıntı içerisindeyiz” dedi.

Besici desteklenmeli

Karataş, yerli hayvancılığın ayakta kalabilmesi için besicilerin desteklenmesi gerektiğini ifade edip, “Kurban Bayramında sattığımız maldan kar elde edebiliyoruz. Et Süt Kurumunun alım fiyatları düşük. Bu durum hayvancılık yapanların bellini büküyor. Herkesin umudu Kurban Bayramı. Yerli hayvancılığın devam edebilmesi için köklü tedbirler alınmalı. Çiftçi ve besicilik yapanlar korumalı. Maliyetler düşürülmeli.” Şeklinde konuştu.