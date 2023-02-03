Beşiktaş'a Sivas'ta meşaleli karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, maç için Sivas'a geldi. Kafileyi siyah-beyazlı taraftarlar havalimanında meşalelerle karşıladı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini burada siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Amir Hadziahmetovic ve Ghezzal kafilede

Beşiktaş'ta yeni transfer Amir Hadziahmetovic de kafilede yer aldı. Siyah-beyazlılarda 4 aydır formasından uzak kalan ve son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılan Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlıların, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Dele Alli, Atiba Hutchinson, Emrecan Uzunhan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza Silva, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Umut Meraş, Tayfur Bingöl.”

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.