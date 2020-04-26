İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ın göndermesine, Sivasspor'dan cevap

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden DG Sivasspor’a göndermede bulunurken, Yiğidolar’dan cevap gecikmedi.

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden DG Sivasspor'a göndermede bulunurken, Yiğidolar'dan cevap gecikmedi.


Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından saat 19.28'te Burak Yılmaz'ın geçen sezon DG Sivasspor deplasmanında serbest vuruştan attığı golü paylaşarak, “Top atıldı, Sivas için iftar vakti. Afiyet olsun” notunu yazdı.


Sivasspor Kulübü'nün ise Beşiktaş'a cevabı gecikmedi. Kırmızı-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından saat 20.03'te Erdoğan Yeşilyurt'un bu sezon Vodafone Park'ta attığı golü paylaşarak, “İstanbul için iftar vakti. Afiyet olsun” ifadesini kullandı.


İki takımın karşılıklı olarak yapmış olduğu paylaşım gülüşmelere neden olurken, paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.