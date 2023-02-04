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Beşiktaşlı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.


Beşiktaş'ı birçok maçta yalnız bırakmayan Beşiktaşlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda da deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.


Siyah-beyazlı taraftarlar maçta seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.

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