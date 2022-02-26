Beşiktaş'ta maç sonu büyük sevinç

DG Sivasspor’u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş’ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.
DG Sivasspor'u yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş'ta futbolcular, maç sonu sahada sevinç yaşadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan siyah-beyazlılar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kendi aralarında sarılarak galibiyete sevindi.
Teknik Direktör Önder Karaveli ise alkışlar eşliğinde takımı soyunma odasına uğurladı.