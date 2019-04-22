Beşiktaş'tan örnek hareket

Beşiktaş Kulübü, Sivas'ta özel eğitim okulunda eğitim gören öğrencilere forma dağıttı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın yöneticileri Sivas'a geldi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz '1 Milyonda 1' projesi kapsamında Şefik Güngör Özel Eğitim Okulu'nda engelli öğrenciler ile bir araya geldi. Buluşmada görme engelli öğrenciler ile bir süre vakit geçiren Beşiktaş Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz daha sonra engelli öğrencilere forma hediye etti. Engelli öğrenciler forma dağıtımında Beşiktaş marşları söyleyerek eğlendi.

Burhan, burada yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman örnek teşkil etmiştir. Tabi ki bu doğrultuda yönetim kurulu başkanımız Fikret Orman beyin camiamızın başına gelişi ile birlikte bu tür sosyal sorumluluk projelerinin daha aktif olması gerektiği ve daha üst seviyeye çıkarılması gerektiği beyan edilmiştir. Bizler de Türkiye genelindeki 200 dernek teşkilatımız ile birlikte bugüne kadar 1 milyon çocuğa ulaşmış ve Beşiktaşlılık ruhunu aşılamış bulunuyoruz“ dedi.