Beslediği pitbull kardeşini yaraladı

Sivas'ta yasak olmasına rağmen beslenen pitbull 5 yaşındaki çocuğu yaraladı.

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Y.D. tarafından beslendiği iddia edilen pitbull cinsi köpek 5 yaşındaki kardeşi A.E.D.'ye saldırdı. Kasık kısmından yaralanan çocuk Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sivas'ta yasak olmasına rağmen pitbull besleyen abi hakkında işlem başlatıldı. Saldırgan köpek Sivas Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.