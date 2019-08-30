BESYO sınavında ter döktüler

Cumhuriyet Üniversitesi BESYO Hamza Yerlikaya Spor Salonu'nda yapılan heyecan dolu yetenek sınavına farklı illerden gelen 798 aday sınavda ter döktü. 3 gün süren sınavlarda adaylar, 30 metre sınavında zamana karşı yarışırken, belirlenen parkurları en kısa sürede tamamlamaya çalıştılar. Parkuru tamamlayan adayların aldıkları fotosel veriler bilgisayar sistemi tarafından adaylara anında iletildi.

Türkiye'nin farklı illerinden bireysel ve toplu halde sınava gelen adaylar, derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Özel Yetenek Sınav sonuçları 2 Eylül 2019 tarihinde, yedek aday listesi ise 5 Eylül 2019 tarihinde açıklanacak.