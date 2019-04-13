Beton mikseri otomobili biçti: 5 yaralı

Sivas'ta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Sıcak Çerkez mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara istikametine giden B.Y. yönetimindeki 06 DY 917 plakalı beton mikseri manevra yapınca aynı istikamette seyir halinde olan B.Ö. yönetimindeki 60 YC 724 plakalı otomobili altına aldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilin içerisinde bulunan aynı aileden B.Ö., F.Ö., T.Ö. F.Ö. ve beton mikserinin sürücüsü B.Y. yaralandı. Yaralılar Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.