Beton mikserinin altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sivas'ta beton mikserinin altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. F.T. (55) sevk ve idaresindeki 58 ACH 464 plakalı beton mikseri yumuşak zemine girince batarak devrildi. Aracın sürücü kabininde sıkışan F.T. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.