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Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada baba ve oğlu yaralandı

Sivas’ta otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Sivas'ta otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen M.Ö. idaresindeki 58 BY 360 plakalı beton mikseri caddeye giriş yapan Y.B. idaresindeki 38 JE 693 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası 38 JE 693 plakalı otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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