Beynine şant takılan köpek hayati tehlikeli atlattı

Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşadığı denge sorunuyla dikkat çeken köpek yavrusu, tedavi için Sokak Hayvanları Koruma Derneği (SOHAYKO) tarafından kontrol altına alınmıştı. İstanbul'da bir hastanede Mr'ı çekilen Cora isimli yavru köpeğin, beyninde su toplaması olduğu, bu nedenle beyin fonksiyonlarının gerektiği gibi çalışmadığı anlaşıldı. Ameliyat edilmemesi halinde öleceği tespit edilen yavru köpek, Veteriner hekim Esma Yıldar ve Mehmet Emeksiz tarafından ameliyat edildi. Ameliyatta insanlar da olduğu gibi Cora'nın beynine şant yerleştirildi. Ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatan Cora, aradan geçen 5 aya rağmen herhangi bir risk yaşamadı. Şimdi diğer köpeklerle koşup oynuyor.

Koşup oynuyor

Konuyla ilgili açıklama yapan SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Cora'yı aldıklarında ciddi bir denge sorunu yaşadığını belirterek, “Beyninde biriken sıvı ne yazık ki hayatını derinden etkilemişti. Yapılan başarılı operasyon ile Cora'nın beynine şant yerleştirildi. Cora şuan yaklaşık 6 aylık oldu. Az olsa da yine dengesinde problem var, ancak ilk geldiği günden bu zamana kadar çok yol kat etti. Cora artık koşuyor, oynuyor, zıplıyor. Çok mutlu. Kontrollerimiz devam edecek, şant belki de değiştirilecek” dedi.