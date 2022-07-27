Bilardo 9 top il birinciliği sona erdi

Sivas Bilardo Spor Kulübü'nde düzenlenen il şampiyonasına 32 sporcu katılım sağladı. 9 Top kategorisinde yapılan bilardo turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.