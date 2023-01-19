Bilardoda ödüller sahiplerini buldu

Sivas'ta 43 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Band Bilardo Sivas İl Birinciliği sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan “3 Band Bilardo Sivas İl Birinciliği turnuvası” sona erdi.

Sivas Bilardo Spor Salonunda 43 sporcunun katılımıyla yapılan turnuva 4 gün sürdü. Sporcular turnuvada rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Turnuva sonunda sporculardan Selahattin Bektaş birinci olarak altın madalya ile kupa, Yunus Coşkun ikinci olarak gümüş madalya ile kupa, Bülent Delibaş ve Bünyamin Altun ise üçüncü olarak bronz madalya ile kupa kazandı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Bilardo İl Temsilciliği yetkilileri, antrenörler ve hakemler takdim etti.