Bilgin: “Gereken desteği vereceğiz”

Sivas Belediyespor Kulübü yeni yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bilgin; “Sivas Belediyesi olarak sporun gelişmesi, alt yapıdan genç ve yetenekli sporculara imkan sağlanması için her zaman Belediyespor'un yanındayız. Kulübe gereken desteği vereceğiz” dedi.

Ziyarette konuşan Kulübün Başkanı Harun Budaklı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, olağan genel kurul toplantısı ile Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı seçilen Harun Budaklı'ya yeni görevinde başarı diledi. Sivas Belediyespor'un, Demir Grup Sivasspor'dan sonra Sivas'ın ikinci bir tanıtım aracı olduğunu ifade eden Başkan Bilgin, “Sivas Belediyespor lig ve kupada şimdiye kadar başarıları ile Türkiye'de adından söz ettirdi. Çok güzel başarılar elde etti. Sivas'ı gururlandırdı. Tüm Türkiye o zamanlar Sivas Belediyespor'u konuştu. Sivas Belediyesi olarak sporun gelişmesi, alt yapıdan genç ve yetenekli sporculara imkan sağlanması için her zaman Belediyespor'un yanındayız. Kulübe gereken desteği vereceğiz. Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyareti sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Günün anısına Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e Sivas Belediyespor'un 58 sırt numaralı isminin yazılı olduğu forma takdim etti.