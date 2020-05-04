Bilgin'den sağlık çalışanlarına jest

Korona virüsle mücadele özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına her kesimden destekler devam ediyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Ramazan ayı dolayısıyla sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikram etti. Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri (ÇAGEM) servisinde fedakârca çalışan 55 sağlık çalışanı başta olmak üzere kentte Numune Hastanesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Medicana Hastanesi bünyesinde görev yapan yaklaşık 1000 sağlık çalışanına iftar yemeği ikram edildi. Hazırlanan yemekler belediye ekipleri tarafından hastanelere götürülerek teslim edildi. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Bilgin, "Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmamız mümkün değil. Ailelerinden uzakta kalan, vatandaşlarımızın iyileşmesi noktasında kendi hayatlarını riske atarak gece gündüz demeden çalışan değerli sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sivas'ta çok şükür ki; iyileşen hasta sayımız, vaka sayısını geçmiş durumda. Bu da bizler için sevindirici bir haber. Şu mübarek Ramazan ayında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen değerli sağlık çalışanlarımıza ikramda bulunmak istedik. Bundan sonra da üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmenizi istiyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin.” dedi.