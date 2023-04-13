Bilimsel çalışmalar için kurulmuştu, elde edilen gelir burs olarak verilecek

Sivas'ta bilimsel araştırmalar yürütmek için kurulan Kangal Koyunu ‘Araştırma Çiftliği'nden elde edilen gelir öğrencilere burs olarak verilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örnek bir çalışmaya imza attı. Sivas'a has ırk olan Kangal Akkaraman koyunlarını incelemek, ıslah etmek ve verim özelliklerini ortaya çıkartmak için üniversite tarafından Araştırma Çiftliği kuruldu. Kurulan bu çiftlikle birlikte veterinerlik fakültesi öğrencileri uygulamalı eğitim de almaya başladı. İş insanı Erol Bulut'un katkılarıyla kurulan çiftlikte koyunlardan elde edilecek gelir ise öğrencilere burs olarak verilecek. İlk akademik kuzularında dünyaya geldiği çiftlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, incelemelerde bulundu. Rektör Yıldız, koyunlardan elde edilecek gelirin ise öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

“Öğrencilerimiz ve fakültemiz açısından önemli”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, çiftlikte hem Akkaraman koyununun üretimini hem de damızlık koç yetiştiriciliğini yaptıklarını ifade ederek, “Veteriner fakültemiz akredite olmak için bir hayvan çiftliğine ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bizde bununla ilgili bir çalışma yapalım istedik. İş adamımız Erol Bulut ve vakfımızın ortaklığıyla burada bir koyun çiftliği kurduk. Koyun çiftliğimiz Kangal ve Ulaş yöremize has Kangal Akkaraman koyun çiftliği. Son baharda 200 tane koyun almıştık. İlk kuzularını bu sene veriyorlar. Bu fakültemiz, öğrencilerimiz ve fakültemiz açısından önemli. Biz bu çiftlikte hem Akkaraman koyununun üretimini ve damızlık koç yetiştiriciliğini yapıyoruz. Öğrencilerimiz stajlarını burada yapmış oluyorlar. Hem de yöremizde koyunculukla geçimini sağlayan yöremiz insanımıza eğitim vererek ikiz-üçüz kuzu nasıl olur, 2 yılda 3 kuzu nasıl alınır bunları öğretmeye çalışacağız” dedi.

“Biz burada numuneler üreterek köylülerimize dağıtacağız”

Sivaslı iş adamı Erol Bulut ise çiftlikte numuneler üretilerek köylülere dağıtılacağını söyleyerek, “ Bu projenin baş mimarı rektör hocamızdır. Hayvanların nesli kesildiği zaman insanların birbirine düşman olmasına da vesile oluyor. Allah bizleri kıtlıkla denemesin, biliyorsunuz bu günlerde et ve süt ürünlerinde bir sıkıntı var. Bu hayvanların neslini biz çoğaltmak istiyoruz. Biz burada numuneler üreterek köylülerimize dağıtacağız. Meralarda sürülerimiz gezsin bizde ziyarete gittikçe keyif alalım ve çocuklarımıza yaşanılabilir bir Sivas bırakalım istiyoruz” diye konuştu.