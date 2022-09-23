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Bilinmeyen nedenle başlayan yangın barakayı alev topuna dönüştürdü

Sivas’ta bilinmeyen nedenle başlayan yangın barakayı alev topuna dönüştürdü.

Sivas'ta bilinmeyen nedenle başlayan yangın barakayı alev topuna dönüştürdü.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezi Kardeşlen Mahallesi Kızılırmak kenarında bulunan bir barakada meydana geldi. A.F.G.'ye ait olduğu belirtilen barakada gece yarısı bilinmeyen bir nedenle başlayan yanğın kısa sürede tüm barakayı sardı. Baraka adeta alev topuna dündü. Yükselen alevler geceyi aydınlattı. Yangın Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Baraka ise tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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