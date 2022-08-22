Bin 500 sporcu yüzme öğreniyor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliği koordinesinde Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi dahilinde haftanın 6 günü yüzme idmanları sürüyor.

3 kadın, 6 erkek antrenör eşliğinde toplamda bin 500 sporcunun katılımı ile devam eden yüzme antrenmanlarında sporcular yüzme tekniklerini öğreniyor.

Proje sonunda yüzme eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.