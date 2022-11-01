Bin 900 rakımda üretiliyor, ihracata hazırlanıyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1900 rakımda organik bal üretimi yapan Mustafa Karakuş, ihracat konusunda görüşmelere başladıklarını söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Koyulhisar ilçesinde faaliyet gösteren arı ürünleri işletmesi sahibi Mustafa Karakuş'u misafir ederek Türkiye ve dünyada örnek olan tesislerinde üretilen bal ve gıda takviyeleriyle ilgili bilgi aldı.

Sivas'ın bal üretimi konusunda Türkiye'de öncü illerden biri olduğunu dile getiren Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, “İlçelerimizde bal üretimi var ama bunların tanıtımının yapılması gerekiyor. Koyulhisar ilçemizde bal üretimi yapan gerçekten Türkiye'ye ve Dünyaya örnek olan bir işletmemiz var. İşletme sahibi Mustafa Karakuş, 2007 yılında bal üretimi için çalışmalarına başlamış. Bal, propolis ve diğer gıda takviyesi ürünlerinin sertifikalarını almış. AB standartları konusunda da belgesi önümüzdeki günlerde gelecek. Koyulhisar'da üretilen bu ürünlerimizde hedefimiz ihracat. Koyulhisar'ımızda böyle bir üretim yapan firmamızı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye ve Dünyaya örnek olduğunu da bütün üyelerimiz ve yurttaşlarımızla paylaşmak istedik. Sivas artık eski Sivas değil. Sivas kabuğunu kırdı. Sadece bal üretmiyoruz, gıda takviyeleri üretiyoruz. İhracat için çalışıyoruz. Yeter ki inanalım, hem Sivas'ı hem de ilçelerimizi birlik ve beraberlikle hak ettiği yere taşıyacağız. Böylesine önemli bir tesisi ilimize kazandırdıkları için Mustafa Karakuş'a teşekkür ediyorum. Biz, Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman her üyelerimizin yanındayız. Koyulhisar'da bu üretimi yapan Mustafa beye de gerekli desteği vereceğiz. Avrupa ve ihracat sürecinde oda olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

TSO Başkanı Mustafa Eken'e destekleri nedeniyle teşekkür eden Mustafa Karakuş, “TSO Başkanı üyelerinin yanında olduğu sürece bizlerde gerekli çalışmayı daha rahat yapıyoruz” diye konuştu.

2007 yılından itibaren fizibilite çalışması yürüten Mustafa Karakuş, ihracat yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Ürünün Yüzde 50'sini ihraç edeceğiz”

Karakuş, “2007 yılında ön fizibilite çalışmamızı yaptık. 2008 yılında üretime başladık. 2008'den bugüne kadar tüm yaptığımız tüm testleri arşivledik. 2010 yılında organik bal üretim sertifikasına sahip olduk. 2010 yılından bu yana kademe kademe geliştirdik ve gıda takviyesi çalışmalarına başladık. Projemizde mutlaka ihracat olması gerekiyor. Bu yıl ihracat için düzenimizi kuruyoruz. Ürünün Yüzde 50'sini ihraç edeceğiz, Yüzde 50'sini de iç pazarda tükettireceğiz. Buraya müthiş bir yatırım yaptık. Ürünlerimiz içerisinde saf bal, polen, propolis, ekstra propolis var. Eczanelere ürün yapıyoruz. Şuanda 10 gıda takviyesi konusunda çalışmamız var. Bal bilhassa çocuk gelişiminde çok önemli. Biz dışarıdan bir şey almıyoruz, her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Biz mum işleme sistemi, ana petek sistemi ve bal işleme ve paketleme sistemi, gıda takviyesi işleme sistemi, normal ve soğuk depolarımızla ciddi bir tesis kurduk. İhracata geçtiğimiz zaman 4 bin civarı kovanımız olacak” diye konuştu.