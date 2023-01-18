Bin bir derde deva ama yanlış tüketimde kansere davetiye çıkartıyor

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, pekmezin insan vücuduna olan yararlarından bahsederek, doğru tüketim ve doğru saklama koşulları uygulanmazsa şifalı bu ürünün zararlı olabileceğini belirtti. Ünal, 70 santigrat derece üzerinde tüketilen veya 70 santigrat derece üzerinde sıcaklığa maruz kalan pekmezin kanserojen madde ürettiğini belirtti.

Diyetisyen Eda Ünal, en çok Anemi(kansızlık) için tüketilen pekmezin faydalarından bahsederek, “Pekmez geçmişten beri sıklıkla kullanılan, günümüze kadar gelen şifalı bir besindir. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi ürünlerle üretilen tatlı tada sahip bir besindir. İçerdiği yüksek miktarda vitamin ve mineral sayesinde vücudumuz için oldukça yararlı bir besin. Özellikle kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi içeriklere sahip olan pekmezi farklı şekillerde tüketiyoruz. Özellikle çevremizde kansızlık olarak bilinen Anemi için sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği kalsiyum ciddi anlamda kemik ve diş gelişimine yardımcı olmayı sağlıyor ve aynı zamanda demir tutulumunu sağladığı için kansızlık durumunun önüne geçiyor. İçerdiği potasyum sayesinde de tansiyonun dengede kalmasına yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidan sayesinde de bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili. Özellikle kış aylarında, gribal enfeksiyonların sıklıkla olduğu bu dönemde pekmezi sıklıkla tercih edebiliyoruz. Pekmez içerdiği yüksek karbonhidrat ve kalori içeriğinden dolayı porsiyona dikkat ederek kullanmamız gerekiyor ”dedi.

“70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulundurabiliyor”

Ünal, pekmezin sıcaklığının 70 santigrat derecenin üzerine çıktığına kanserojen madde üretebileceğinden bahsederek, “Pekmez özellikle gelişim çağında olan çocuklarda ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin, sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var ”diye konuştu.

“Pekmez doğru kullanıldığında oldukça şifalı”

Ünal, doğru kullanımda pekmezin çok faydalı olduğundan bahsederek, “Pekmez doğru kullanıldığında oldukça şifalı ama kullanırken saklanmasına ve pişirilmesine çok dikkat etmeliyiz. El yapımı olan pekmezi kapalı bir odada ve güneş görmeyecek bir şekilde ağzı kapalı bir şekilde saklamalıyız. Eğer marketten hazır aldığımız pekmezden kullanıyorsak bunu da buzdolabında saklamamız gerekiyor. Yediğimiz yiyeceklerde kullandığımız zamanda yüksek sıcaklıklarla karşılaşmamasına çok dikkat etmeliyiz. Çünkü pekmez 70 santigrat derecenin üzerinde sıcaklıkta kullanıldığında kanserojen etki gösterebilecek maddeler oluşturuyor. Buna dikkat etmekte fayda var” ifadelerini kullandı.