İhlas Haber Ajansı

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Bin dekar arazi sulanacak, ülke ekonomisine 1 milyon lirayı aşkın katkı sağlayacak

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Kaleköy göletinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin 174 lira katkı sağlaması hedefleniyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Kaleköy göletinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin 174 lira katkı sağlaması hedefleniyor.


Devlet Su İşleri (DSİ) Sivas iline yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas Yıldızeli Kaleköy Gölet'inde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Sivas Yıldızeli Kaleköy Gölet'inin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 1000 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.


"Su depolama kapasitesi 236 bin metreküp"


Gölet gövde kazıları, ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon kondüvisi ve dolusavak kazı imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Yıldız, "Gölette gövde dolgusu imalatları ve dolusavak beton imalatlarına devam edilmektedir. 10 bin 000 metreküp gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 23.50 metre ve su depolama kapasitesi 236 bin metreküp olan Sivas Yıldızeli Kaleköy Göletinin tamamlanması halinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 405 bin 174 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.

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