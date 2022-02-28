Bin yıl sürmedi bin yıl geçse de unutulmayacak

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacaklarını söyledi.

AK Parti Sivas Teşkilatı 28 Şubat Post-modern darbesinin yıl dönümü dolayısı ile kent meydanında bir basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen açıklamaya Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve partililer katıldı. Aksu partililer adına yaptığı açıklamada 28 Şubat'ın karanlık zihniyetin ismi olarak tarihe geçtiğini belirtip, “25. yılını geride bırakan ve post-modern darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir. Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir. 28 Şubat'ta sözde ‘irtica tehdidi' ile medya, darbeci zihniyete tam olarak ‘Topyekûn Savaş' manşetleri atmış, Ankara sokaklarında tanklar yürütülmüş, anti-demokratik MGK kararları alınmış, “demokrasiye balans ayarı” denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. ‘Bin yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirişi, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır.” dedi.

En ağır mağduru kadınlar oldu

Aksu, 28 Şubat Post-Modern darbenin en ağır mağdurunun kadılar olduğu ifade edip, "Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir.” dedi.

Bin yıl geçse de unutulmayacak

Aksu, 28 Şubat sürecinin aradan bin yıl geçse de unutulmayacağını vurgulayıp, “Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için ‘bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli İradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır.” Şeklinde konuştu.

Aksu'nun konuşmasının ardından 28 Şubat konulu fotoğraf sergisi gezildi.