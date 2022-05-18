Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak

Sivas'a özgü kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılacağı Zanaatkarlar Müzesi ve Çarşısı açıldı.

Sivas Valisi görevini yürütürken Şanlıurfa Valiliğine Atanan Salih Ayhan, son mesai gününde Zanaatkarlar Müzesi ve Çarşısının açılışını yaptı. Sivas'a özgü zanaatları ve zanaatçılığı ziyaretçilerine yaşatacak olan çarşı dönemine uygun olarak tasarlandı. İçerisinde 41 adet dükkanın yer aldığı çarşıda, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler sergilenerek ziyaretçiler üretimlerine tanıklık edecek.

“Bu bölge bir kültür havzası”

Vali Salih Ayhan, maksatlarının takdir edilmek değil, takdirlik işler yapmak olduğunu söyleyerek, “Şuan baktığımızda geçen yıl sanayi mektebi müzesini açtık. Bu alanda yoğun bir çalışma vardı. Burayla ilgili düşüncemiz vardı. Bu bölge bir kültür havzası, Sivas'ın kadim kültürünü temel maksatta dışarı çıkarmaktı. Baktığımızda Sivaslıların nefes alacağı, tarihini, ecdadını ve eski zanaatkârların ortaya çıktığı güzel bir eser oldu. Bunun zamanla da kıymeti çok daha fazla anlaşılacak. Eser ortaya çıkarmak kolay değil, birlikte hareket etmek gerekiyor. Milletvekilimiz, bakanımız, ,il özel idaremizi ve çalışan tüm arkadaşlar tarihe altın harflerle yazılacak çalışma yaptılar. Herkese teşekkür ediyorum. Bugünde bir eserimizi daha hizmete sunacağız. Sivas'ta bu eserlerin güzel şekilde kullanacaklarını düşünüyorum. Takdir edilmek değil maksat, takdirlik işler yapmak” şeklinde konuştu.