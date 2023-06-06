Bin yıllık pilav damak çatlatıyor

Sivas'ta yaşayan evli ve iki çocuk annesi Zeliha Gürsoy, Divriği ilçesinin tescilli lezzeti ve bin yıllık bir geçmişi olan Divriği Pilav'ını tanıtmaya çalışıyor. Asırlardır süre gelen lezzeti ilçenin simge sokaklarından olan Hüma Hatun Sokağı'nda bulunan işletmesinde yaparak vatandaşların beğenisine sunuyor.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi yapılarıyla öne çıkan Sivas'ın Divriği ilçesi, lezzetleriyle de adından söz ettiriyor. İlçenin tescilli lezzetlerinden birisi olan Divriği Pilavı, yiyenlerin damak tadına hitap ediyor. Divriği İlçesinde Divriği Pilavını yapan tek isim olan Zeliha Gürsoy 5 ay önce açtığı işletmede Divriği Pilav'ının adını dünyaya duyurmak için çaba harcıyor.

“Özel misafirlere yapılan yöresel bir lezzettir”

Divriği Pilavı'nın Mengücekler döneminden bu yana yapıldığını ifade eden Zeliha Gürsoy; “Günümüze kadar hiçbir özelliği bozulmadan yapılan bir pilavdır. Divriği ilçemize has tecilli pilavımızdır. Divriği Pilavı, ilçemizde bayramlarda, düğünlerde, özel günlerde, özel misafirlere yapılan yöresel bir lezzettir. Çok beğenilen pilavımız Alatlı Pilavı diye de geçiyor” dedi.

“Divriği Pilavı 2 günlük emeğin ürünü”

Divriği Pilav'ının 2 günlük bir emeğin ürünü olduğunu belirten Gürsoy şu ifadelere yer verdi:

“Divriği Pilav'ının içinde dana eti kullanıyoruz. Önceden keçi eti kullanılırmış şu anda dana eti kullanıyoruz. Eti bir gün önceden baharatlarla hazırlıyoruz. Bolca tane yenibahar ve karabiber katıyoruz. Bir gece öyle bekletiyoruz. Ertesi gün altına köy tereyağı, soğanı koyup eti ekliyoruz. Etin üzerine nohut koyuyoruz. Nohudun üzerine de Besni Üzümü dediğimiz üzümü koyuyoruz. En üste ise 2 ila 3 saat önceden yıkanmış pirincimizi ekliyoruz. Et suyu ve normal suyumuzu ekleyip pişiriyoruz. Piştikten sonra ağzını kapatıyoruz ve üzerini örtüyoruz. Pilavımız uyuyan pilav diye de geçiyor. Hiç açmadan 1 saat bekletiyoruz. Pilavın yanında olmazsa olmazımız hoşaf. Ağır bir pilav olduğu için onu hoşaf ile dengeliyoruz” diye konuştu.

Çevresinin işletme açması için kendisine destek olduğunu ifade eden Zeliha Gürsoy, “Ben hep çalışmak istiyordum. Beni destekleyenler, teşvik edenler oldu. Ben burayı açalı 5 ay oldu. Güzel başladım daha da güzel olacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın Divriği'ye gelip Hüma Hatun Sokağı'nda Divriği Pilavı yemelerini isterim. Yiyenler çok memnun” ifadelerine yer verdi.