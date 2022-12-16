Bin yıllık tescilli pilavın yanlış yapılmasına Divriğililer tepki gösterdi

Sivas'ın meşhur ve tescilli lezzeti Divriği Pilavı'nın bir yemek yarışmasında yanlış tarif edilmesine Divriğililer tepki gösterdi.

Sivas'ın Divriği İlçesine özgü Divriği Pilavı bir yemek yarışmasında yanlış tarif edilince Divriği'den tepki gecikmedi. Tarihi Mengücek Beyliği dönemine dayanan Divriği Pilavı, Divriği Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda 09 Ekim 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak tescillenmişti. Tescilli pilavın geçtiğimiz günlerde bir yemek yarışmasında, aslına ters olarak kadayıfla sarılması ve üstünde badem kullanılması tepkilere neden oldu. Bunun üzerine Divriği ilçesinde Mühürdarzade Konağında kolları sıvayan Divriğili kadınlar, Divriği pilavını aslına uygun olarak hazırlayıp yaklaşık bin yıllık tarifini anlattı. Konak İşletme Müdürü Hülya Öz, Divriği pilavının coğrafi işaret tescilli bir pilav olduğunu belirterek, bu tarz yarışmalarda yapılmadan önce tarifinin aslına uygun bir şekilde araştırılıp doğru yapılmasını istediklerini söyledi.

Mazisi bin yıl önceye dayanıyor

Hülya Öz, Divriği Pilavı'nın geçmişinin Mengücek Beyliğine dayandığını belirterek, “Divriği pilavımız Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek Beyliğinden gelme bir pilavdır. O dönemde Divriği'de pirinç üretilmiyor fakat üzerinden İpek ve Baharat yolu geçtiği için temin etme şansı bulmuşlar. Sarayda böyle bir pilav yapıldığına şahit oluyorlar. Böylelikle pilav Divriği kültürüne girmiş oluyor. Özel günlerimizin, özel misafirlerimizin, davetlerimizin, düğünlerimizin, bayramlarımızın vazgeçilmezi haline geliyor. Daha önceden avlanma ile et temin edildiği için geyik eti kullanılıyormuş, maalesef günümüzde geyik etine çok fazla ulaşma şansı olmadığı için biz bu pilavı dana eti ile yapıyoruz. Günümüzde tavuk eti ile yapanlar da var ama orijinali dana eti veya geyik eti ile yapılandır” dedi.

Divriği Pilavı'nın gerçek tarifi

Öz, pilavın içerisinde kullanılan malzemeleri sıralayıp pilavın yapımını şu şekilde tarif etti:

“Pilavı yapmadan yaklaşık 2 saat önce pirincimizi bol tuzlu sıcak suda ıslatarak nişastasından arınmasını sağlıyoruz. Suda beklettikten sonra pirincimizi güzelce duruluyoruz. Pilavımızın içinde nohut da kullanıyoruz. Nohutu pilavımızda kullanmadan önce haşlıyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Bunun yanı sıra pilavımızın içine Besni üzümü, kuru soğan, et ve et suyu kullanıyoruz. Son olarak da tereyağını eritip pilavımızın üzerine döküyoruz."

Demir döküm tavada pişiyor

Hülya Öz, pilav yapımında bakır tencerelerin yerini döküm tavalar olduğunu belirterek, “Pilavlarımızı eskiden beri bakır tencerelerde yapardık. Günümüzde bakıra ulaşmak çok zor olduğu için hem de bakırın kalaylama işlemleri zor olduğu için Estaş'ın ürettiği döküm tavalar bakırın yerini bence almış durumda. Çok sağlıklı bir ürün, lezzetli pilavların bu tavalarda pişeceğine inanıyoruz. Estaş'ın döküm tavaları, döküm tencereleri ısındıktan sonra çabuk soğumaması pilavımızın dinlenme aşamasında ve demirin lezzetinin pilavımıza geçmesinde büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Programı üzüntüyle izledik”

Hülya Öz, fragmanda Divriği Pilavı'nı görünce heyecanlandıklarını fakat yanlış yapıldığını görünce üzüldüklerini belirterek, “Programı maalesef biz de üzüntüyle izledik. Programın reklamlarında Divriği pilavı olduğunu görünce, Divriği'nin tanıtımı açısından çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk ama programı izlediğimizde hayal kırıklığı yaşadık. Programda Divriği pilavının yapımıyla alakası olmayan bir tarifle bu pilavı yaptılar. Biz de çeşitli kurumlar aracılığıyla şikâyetimizi ve üzüntümüzü dile getirdik. Umarım bir şekilde bize kulak verilir ve sesimiz duyulur ve bu konuda ki gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde yapılır diye umuyoruz. Programda pilavın içinde badem ve kadayıf kullandılar ama Divriği pilavı yapımında hiçbir şekilde badem ve kadayıf kullanılmaz. Divriği pilavı kaymakamlığımız ve Divriği Kadınlar Derneği aracılığıyla müracaat yapılarak coğrafi işareti alınmıştır. Bu sebepten Divriği pilavının aslına uygun bir şekilde tarifinin araştırılarak yapılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.